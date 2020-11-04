Житель Волковыска изготавливал и развешивал циничные плакаты

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске задержали мужчину, изготавливавшего и размещавшего циничные плакаты. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Местного жителя задержали сегодня ночью. В багажнике его машины был плакат с изображением председателя Волковысского райисполкома.

"При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что накануне 30-летний мужчина разместил плакат с изображением председателя Центризбиркома на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского", - рассказали в милиции.

Оба плаката носят циничный характер. С помощью монтажа мужчина совместил изображения лиц и чужих фигур. По статье "хулиганство" в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.-0-