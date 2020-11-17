Житель Волковыска купил машину с перебитым VIN-номером

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковыска приобрел автомобиль с измененным VIN-номером. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Неприятностями для мужчины обернулось приобретение "БМВ" 1998 года выпуска. При первичном осмотре он остался доволен машиной. Совершив сделку, покупатель и продавец разошлись.

Проблемы возникли позже. Когда мужчина обратился в ГАИ, чтобы поставить машину на учет, сотрудник Госавтоинспекции усомнился в подлинности VIN-номера. Владелец авто обратился в Волковысский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

Результаты исследования подтвердили сомнения инспектора. Эксперту удалось установить, что идентификационный номер представленного на исследование автомобиля был изменен. Часть панели с маркировкой вырезали, на ее место вварили другой фрагмент, затем обработали и закрасили.

"Нередко покупатели ограничиваются лишь беглой проверкой технического состояния автомобиля и его VIN-номера. А потом вдруг выясняется, что транспортное средство числится в угоне или вовсе собрано из нескольких доноров. Такие случаи также бывали в экспертной практике", - рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит еще перед приобретением подержанного автомобиля провести экспертизу идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств.-0-