Житель Волковысского района обвиняется в смертельном избиении сожительницы

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыском районе до смерти избита женщина, в совершении преступления подозревается ее сожитель. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Волковысским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по факту причинения несовместимых с жизнью травм 61-летней женщине. Ее тело было обнаружено на одном из хуторов района утром 15 мая.

"По результатам осмотра места происшествия, проведенного с участием экспертов и сотрудников милиции, следователи пришли к выводу, что смерть женщины носит криминальный характер. Проведенные следственные и иные процессуальные действия позволили установить личность подозреваемого", - отметил Сергей Шершеневич.

Выяснилось, что накануне женщину избил ее 46-летний сожитель. Поводом для конфликта послужило то, что она потратила совместные деньги на спиртное.

Кроме того, сожитель сбросил женщину вниз головой в бетонный погреб. После этого мужчина достал лестницу и закрыл погреб крышкой, насильно удерживая потерпевшую внутри. Вскоре он помог сожительнице выбраться, однако вновь ее избил и оставил лежать в доме на кухне. К утру следующего дня женщина скончалась.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.147 УК) и незаконном лишении свободы, совершенном способом, опасным для жизни потерпевшего, сопровождавшимся мучениями (ч.2 ст.183 УК).

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. На его имущество наложен арест. В качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Гродненской области