Житель Волковысского района размещал в интернете экстремистские материалы

16 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Сотрудники гродненского областного управления ГУБОПиК задержали 23-летнего жителя Волковысского района. Такая информация содержится на официальном Telegram-канале МВД Беларуси.

С минувшей весны на своей странице в соцсети задержанный неоднократно размещал информацию экстремистского толка и посты, унижающие честь и достоинство главы государства.

В отношении него составлен административный протокол за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, и возбуждено уголовное дело за оскорбление Президента Республики Беларусь.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы. Также он является активным участником деструктивных Telegram-каналов, а в прошлом году неоднократно выходил на уличные протесты.-0-