Житель Волковысского района выломал столб и повредил три автомобиля

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковысского района из-за плохого настроения повредил три проезжавших мимо автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель горпоселка Красносельский шел вдоль одной из дорог в Волковысском районе. У деревни Мочулино он выломал фрагмент дорожного столба. Этим же столбом прохожий повредил три проезжавших мимо автомобиля.

"После инцидента потерпевшие обратились за помощью в Волковысский РОВД. На момент приезда сотрудников ГАИ мужчина не ушел. Он продолжал выяснять отношения с владельцами поврежденных автомобилей", - сообщили в милиции.

Подозреваемого доставили в местный райотдел милиции. 40-летний мужчина был пьян. Свое поведение объяснил плохим настроением.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. По факту хулиганства его действиям дана правовая оценка. Сумма причиненного ущерба составила около Br600.-0-