Житель Волковысского района задержан за незаконный оборот наркотиков

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Волковысского РОВД задержали 28-летнего нигде не работающего жителя городского поселка Рось, причастного к незаконному обороту наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Правоохранителями была получена информация о том, что молодой человек выращивает коноплю, из которой получает марихуану как для личного потребления, так и для дальнейшей реализации.

"Наркотик был обнаружен в нескольких местах. Молодой человек на съемной квартире хранил порядка 50 г марихуаны. Около 100 г дурманящей травы он спрятал в доме у своей бабушки, проживающей в одной из местных деревень", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело.-0-