29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Вороновского района попытался поджечь дом своей девушки из-за несостоявшегося свидания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1983 года рождения пришел к дому своей девушки, чтобы позвать ее на улицу для разговора. Свиданию воспротивился отец барышни. Молодому человеку пришлось уйти.

"Позже, употребив спиртное, он решил отомстить. Мужчина взял спички и направился к дому "разлучника". Он поджег одеяло, которым было закрыто технологическое отверстие в стене. К счастью, от огня никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе УВД.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы. Личность подозреваемого была оперативно установлена. По статье "хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-