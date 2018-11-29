29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Вороновского района попытался поджечь дом своей девушки из-за несостоявшегося свидания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Мужчина 1983 года рождения пришел к дому своей девушки, чтобы позвать ее на улицу для разговора. Свиданию воспротивился отец барышни. Молодому человеку пришлось уйти.
"Позже, употребив спиртное, он решил отомстить. Мужчина взял спички и направился к дому "разлучника". Он поджег одеяло, которым было закрыто технологическое отверстие в стене. К счастью, от огня никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе УВД.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы. Личность подозреваемого была оперативно установлена. По статье "хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-
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