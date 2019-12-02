Житель Вороновского района приехал в Гродно на лечение и совершил две кражи

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Вороновского района приехал на лечение в одну из гродненских больниц и за день совершил две кражи. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В совершении краж подозревается мужчина 1980 года рождения. В первый же день он обокрал соседа по палате.

"78-летний пенсионер оставил в прикроватной тумбочке деньги. На незначительное время он отлучился из палаты, а, вернувшись, обнаружил пропажу", - рассказали в милиции.

Подозреваемого установили. Выяснилось, что он причастен еще к одному преступлению. В этот же день мужчина украл велосипед.

Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по ст.205 (кража) УК. Известно, что мужчина неоднократно судим, буквально за несколько дней до совершения преступлений он освободился из мест лишения свободы.-0-