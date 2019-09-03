Житель Вороновского района привлечен к ответственности за фотосъемку пограннаряда

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Вороновского района привлечен к ответственности за фотосъемку пограничного наряда. Такая информация размещена на портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

В конце июля гродненские пограничники вблизи населенного пункта Дворчаны Вороновского района на территории погранзоны выявили двух неизвестных с прибором ночного наблюдения, радиостанцией и мобильным телефоном. Они направлялись в пограничную полосу в обход установленных для этого мест якобы за грибами.

При ведении административного процесса за нарушение пограничного режима в изъятом у жителей Вороновского района смартфоне были обнаружены четыре фотографии автомобиля оперативного назначения органов погранслужбы, которые были сняты в пограничной зоне и присланы накануне.

Впоследствии был установлен и автор фото. Им оказался 25-летний житель деревни Липкунцы Вороновского района. Молодой человек сфотографировал пограничный наряд без разрешения, тем самым нарушил законодательство о государственной границе.

В итоге "фотограф" также оформлен нарушителем погранрежима за несоблюдение требований законодательства.-0-