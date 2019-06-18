Житель Заславля вынес из дачных домов вещи на Br12 тыс.

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Заславля вынес из дачных домов в трех районах Минской области вещи на Br12 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о серийных кражах из дачных домов. Обвиняемым признан 60-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Он жил в Заславле, где снимал комнату у знакомого.

По данным следствия, с октября 2017-го по январь 2019 года мужчина совершил три десятка дачных краж. Действовал он в Воложинском, Молодечненском и Минском районах. "Приезжал в дачные поселки и находил дома, где не было хозяев. С помощью отверток, монтировки и плоскогубцев повреждал запорные устройства двери или окна и проникал в дом, хозяйственные постройки. Там брал продукты, дорогостоящее спиртное, электроинструменты, бытовую и иную технику - все то, что мог унести в дорожной сумке и рюкзаке. Похищенное сбывал на столичных рынках, рассказала Татьяна Белоног. - Общая сумма причиненного ущерба составила около Br12 тыс. Во время предварительного расследования часть похищенных вещей, которые не успел сбыть мужчина, обнаружена и возвращена потерпевшим".

Действия обвиняемого квалифицированы как кража, совершенная в крупном размере (ч.3 ст.205 УК). Мужчина дал признательные показания. Он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области