Житель Зельвенского района приговорен к 25 годам колонии за убийство 4-летней дочери

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Зельвенского района приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за убийство четырехлетней дочери, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского облсуда начала рассматривать это дело в Зельве 9 марта. Мужчине вменяли убийство с особой жестокостью заведомо малолетнего ребенка, находившегося в беспомощном состоянии, а также истязание своих детей. Вынесенный приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Установлено, что 25-летний мужчина 18 октября 2019 года в деревне Мадейки Зельвенского района на почве внезапно возникшей агрессии в ответ на непослушание одной из своих дочерей умышленно ударил ее не менее 36 раз. Бил руками, ногами и черенком веника по голове, туловищу, рукам и ногам. Через два дня от полученной черепно-мозговой травмы девочка скончалась в больнице. Кроме того, отец систематически бил своих трех- и четырехлетних дочерей. Свою вину он не признал.

По мнению государственного обвинителя, наряду с иными причинами и условиями трагедия стала возможной из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками госорганов и учреждений Слонимского и Зельвенского районов. С лета 2019 года они не контролировали ситуацию в семье, у которой ранее отбирали двоих малолетних детей. Впоследствии их вернули на воспитание одному отцу.

По результатам рассмотрения Гродненским облисполкомом представления прокурора 26 виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-