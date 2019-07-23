Житель Зельвы за убийство знакомого получил 8,5 года колонии

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Зельвы за убийство знакомого приговорили к 8,5 года колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Дело рассматривал суд Зельвенского района. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК (убийство).

Как сообщалось, в апреле 2019 года у одного из частных домов в городском поселке Зельва было обнаружено тело 45-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержали 54-летнего местного жителя. Убийству предшествовала ссора во время совместного распития спиртного. Обвиняемый нанес мужчине не менее трех ударов колюще-режущим предметом.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.-0-