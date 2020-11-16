Житель Жабинки получил полгода ограничения свободы за подделку больничного

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Жабинковского района огласил приговор по уголовному делу о подделке листа нетрудоспособности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Брестского областного суда Марию Олиферук.

К врачу 32-летний житель Жабинки обратился с жалобами на плохое самочувствие - открыли больничный. Через несколько дней мужчина пришел на повторный прием и ему закрыли лист нетрудоспособности, который он отнес на работу. На предприятии усомнились в подлинности документа.

Больничный лист был направлен в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для технической экспертизы. Эксперту нужно было исследовать цифру 4 в дате 04.08.2020, расположенной в графе "Приступить к работе". Эксперт пришел к выводу, что работник исправил дату первое августа на четвертое. Мужчина пояснил, что в начале рабочей недели неважно себя почувствовал и, чтобы повторно не обращаться в поликлинику, решил "продлить" больничный самостоятельно". Об этом сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.380 УК (подделка официального документа, предоставляющего права и освобождение от обязанностей). Он приговорен к шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор вступил в законную силу.-0-