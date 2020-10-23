Житель Жабинки пытался нелегально ввезти в Беларусь партию серебряных цепочек

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Жабинки пытался незаконно ввезти в Беларусь коммерческую партию серебряных изделий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

На автомобиле Ford 30-летний мужчина возвращался из Польши. Границу пересекал в пункте пропуска "Брест". Выбрав зеленый коридор, он заявил таможенникам об отсутствии товаров для декларирования. Однако во время таможенного контроля у него обнаружили 187 серебряных цепочек 925 пробы. Вес партии - более 1,5 кг. Все это мужчина пытался скрыть, спрятав в надетой на себя одежде.

Серебряные изделия изъяты до решения суда. В отношении владельца товара Брестская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.14.1 (недекларирование товаров с сокрытием от таможенного контроля) КоАП. Санкция статьи предусматривает 30 базовых величин штрафа с конфискацией товара или без конфискации.-0-