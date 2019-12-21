Житель Жабинки сообщил лжеработнику банка реквизиты карты и лишился Br6,5 тыс.

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области следователи выясняют обстоятельства хищения с карт-счетов. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, неустановленный мужчина 20 ноября позвонил по мобильному телефону 30-летнему жителю Жабинки и представился работником банка. Злоумышленник сообщил, что с банковской карты мужчины осуществлен перевод, для отмены которого необходимо сообщить реквизиты карты. После предоставления потерпевшим данных с его счета похитили более Br6,5 тыс. Аналогичным образом 22 ноября были похищены более 300 евро со счета 31-летнего брестчанина.

По данным фактам Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого. Следователи напоминают о недопустимости сообщения персональных банковских данных неизвестным лицам.-0-