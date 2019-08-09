Житель Жабинки убил дочь своей бывшей сожительницы

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело об убийстве 37-летней женщины. Такая информация опубликована на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В милицию 6 августа обратилась жительница Жабинки и рассказала, что несколько дней не может связаться с проживающей в этом же райцентре племянницей. Правоохранители выехали по указанному заявительницей адресу, но дверь квартиры была заперта. Сотрудники ЖКХ и МЧС помогли милиционерам попасть внутрь. В одной из комнат было обнаружено тело женщины с колото-резаной раной.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена причастность к совершению противоправных действий проживающего в той же квартире 58-летнего мужчины, который ранее являлся сожителем матери погибшей", - рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Выяснилось, что в день происшествия они праздновали день рождения мужчины, распивали спиртное. Произошел конфликт, именинник схватился за кухонный нож и ударил им женщину. "Подозреваемый решил самостоятельно оказать помощь пострадавшей, оставив бинты на ране, потом лег спать. Утром он понял, что женщина скончалась, попытался скрыть следы преступления: помыл пол, забрал нож и ушел", - добавил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Несколько дней фигурант прятался от правоохранителей в лесу.

В отношении жителя Жабинки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Мужчина задержан, ранее он привлекался к уголовной ответственности.-0-