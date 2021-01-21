Житель Жабинковского района провалился под лед и утонул

Фото из архива
Новости темы "Опасности тонкого льда"
21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Жабинковского района провалился под лед на реке Мухавец и утонул. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел днем 20 января. 60-летний мужчина по льду переходил реку, однако покрытие проломилось, и он утонул. Тело погибшего обнаружили односельчане, которые и сообщили о случившемся в милицию.
Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-