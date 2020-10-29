Житель Житковичей написал оскорбление на флаге Беларуси

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Житковичей нанес оскорбительную надпись на флаг Беларуси и повесил его на ресторан. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД облисполкома.

Местный житель обратился в милицию утром 28 октября. Он рассказал, что на стене здания закрытого ресторана висит перевернутый государственный флаг Беларуси с оскорбительной надписью.

В течение суток правоохранители вычислили хулигана. Им оказался нигде не работающий 32-летний житель райцентра. "Дома мужчина черным маркером нанес оскорбительную надпись на государственный символ Беларуси и поздно вечером с помощью скотча прикрепил его на здание. Так он выразил свою точку зрения. Нарушитель планировал снять его утром, но не успел", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.-0-