Житель Житковичского района хранил под печкой патроны и самодельный пистолет

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель деревни Хлупин Житковичского района хранил дома самодельный пистолет и патроны, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

По информации правоохранителей, у сельчанина могло находиться охотничье ружье. Однако в ходе осмотра дома в нише под печкой нашли самодельный пистолет и 10 патронов калибра 5,6 мм.

По заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, пистолет изготовлен самодельным способом по типу однозарядных пистолетов. Это ручное стрелковое гладкоствольное оружие 5,5 мм, пригодное для стрельбы патронами 5,6 мм. Баллистическая экспертиза подтвердила, что изъятые патроны изготовлены заводским способом и предназначены для стрельбы из карабинов нарезного огнестрельного оружия 5,6х16R.

Житковичским РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

В УВД напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной и административной ответственности, кроме случаев сбыта.-0-