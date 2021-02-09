9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобина хранил дома и в гараже более 1 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Жлобинского РОВД получили информацию, что 31-летний неработающий местный житель может быть причастен к хранению наркосодержащих растений. "При осмотре квартиры горожанина сведения подтвердились. Дома он хранил высушенные кусты растительного происхождения. Точно такие же сухие растения были обнаружены и в гараже", - рассказали в УВД.

По заключению эксперта ГКСЭ, изъятое - марихуана, массой свыше 1 кг.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.-0-