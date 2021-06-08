8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобина оскорбил в соцсети участкового из Бобруйска и стал фигурантом уголовного дела, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В мае прошлого года в одной из социальных сетей пользователь разместил сведения о старшем участковом инспекторе из Бобруйска. В адрес милиционера полились оскорбительные комментарии от других участников сети. Среди них оказался и 34-летний житель Жлобина - его установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД. "У мужчины пять судимостей. Три за кражи и две за хулиганство. Причем последний раз за хулиганку осужден в январе 2021 года и приговорен к одному году ограничения свободы без направления в исправучреждение открытого типа", - рассказали в УВД. Помимо этого, с 2012 года житель райцентра 59 раз привлекался к административной ответственности. Также семь раз за мелкое хулиганство, один раз за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции, дважды - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (в 2014 и 2020 годах).

После задержания мужчина вину свою признал и извинился перед сотрудником милиции, которого оскорбил.

Бобруйский межрайонный отдел СК Республики Беларусь возбудил и расследует уголовное дело по факту публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Фигурантом дела стал и житель Жлобина.-0-