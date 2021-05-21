Житель Жлобина перевозил без документов 36 т металлолома

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе милиционеры пресекли незаконную транспортировку 36 т металла, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 16 мая сотрудники ОБЭП и ГАИ Гомельского РОВД на трассе М5 остановили для проверки фуру. В грузовом отсеке обнаружили лом черного металла. Сопроводительных документов на груз у водителя не было. При разбирательстве выяснилось, что владелец металла не водитель, а его 33-летний знакомый, также житель Жлобина. "Мужчина прибыл в отдел милиции и рассказал, что лом металла у него образовался в результате предпринимательской деятельности, связанной с грузоперевозками", - рассказали в УВД.

Металлолом общим весом 36 т изъят. Его стоимость почти Br10 тыс. Автомобиль поместили на штрафную стоянку. На водителя и владельца металла составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 и ч.2 ст.13.3 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность).

"Ранее "предприниматель" 49 раз привлекался к административной ответственности. В том числе 41 раз за нарушение правил дорожного движения, три раза за нарушение правил налогообложения и пять раз за незаконную предпринимательскую деятельность. К уголовной ответственности он привлекался за кражу, хулиганство и ложный донос", - добавили в отделении информации и общественных связей.-0-