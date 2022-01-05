Житель Жлобина получил 5 лет колонии усиленного режима за сутенерство

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района постановил приговор по уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Как сообщалось ранее, мужчине было предъявлено обвинение по ч.2 ст.171, ч.2 ст.171-1 УК. Он создал в соцсети закрытую группу, где были размещены данные девушек, оказывающих интимные услуги. За доступ к группе брал деньги.

Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Приговором суда мужчина признан виновным. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также штраф в размере 100 базовых величин.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-