Житель Жлобина приговорен к 4 годам колонии за насилие в отношении сотрудника ГАИ

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района рассмотрел сегодня уголовное дело по обвинению 60-летнего жителя Жлобина в преступлении по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

Обвиняемый в ночь на 10 августа был в состоянии алкогольного опьянения и участвовал в райцентре в несанкционированном массовом мероприятии. Мужчина бросил в инспектора ДПС, который выполнял служебные обязанности, одну пластиковую бутылку и две стеклянные. Одна из них попала в голову милиционеру, правоохранитель получил телесное повреждение.

Суд приговорил жителя райцентра к лишению свободы на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также постановлено в пользу потерпевшего взыскать компенсацию морального вреда в Br1,5 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован.-0-