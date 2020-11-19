Житель Жлобина приговорен к трем месяцам ареста за циничные надписи на городских сооружениях

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района сегодня вынес приговор 34-летнему жителю райцентра, обвиняемому в осквернении сооружений циничными надписями и изображениями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

20 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес краской на зебру, тротуар, опоры линий электропередачи циничные, нецензурные надписи, грубые, оскорбительные изображения.

Суд признал жителя райцентра виновным по ст.341 УК и назначил ему арест на три месяца. Мужчину заключили под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Отмечается, что фигурант ранее неоднократно судим, в том числе за убийство.-0-