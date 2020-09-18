Житель Жлобина разорвал и пытался поджечь государственный флаг

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержан житель Жлобина, который разорвал государственный флаг. Информацию об инциденте разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Директор ДК металлургов написал заявление в милицию о том, что утром 15 сентября неизвестный снял государственный флаг с флагштока, расположенного вблизи дворца и пытался его поджечь. Затем мужчина разорвал полотнище и одну его часть выбросил в водоем поблизости.

Нарушителем оказался 27-летний житель райцентра, он задержан. "С его слов, идея совершить хулиганскую выходку возникла после обильного употребления спиртного", - уточняет пресс-секретарь. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности.

По факту надругательства над государственным символом возбуждено уголовное дело.-0-