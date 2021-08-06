Житель Жлобина создал в соцсети закрытую группу с портфолио девушек легкого поведения

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине задержан мужчина за вовлечение и использование занятия проституцией, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
Оперативники отделения противодействия торговле людьми управления наркоконтроля УВД совместно с жлобинскими коллегами во взаимодействии с оперативниками Гомельской пограничной группы задержали 31-летнего рабочего одного из заводов.
Мужчина создал в соцсети закрытую группу с портфолио девушек с низкой социальной ориентацией. В нее вошли барышни, оказывающие за денежное вознаграждение сексуальные услуги, со всей республики. "Информацию о группе рекламировал в других социальных сетях и мессенджерах. Желающим войти в нее предоставлял учетные данные за определенную плату, которую нужно было перевести на карточку либо мобильный телефон. После подтверждения оплаты давал доступ к ней клиентам", - рассказали в УВД.
Следователи возбудили уголовное дело за вовлечение и использование занятия проституцией.-0-