Житель Жлобинского района хранил дома 570 г марихуаны

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобинского района занимался сбором дикорастущей конопли и галлюциногенных грибов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина нигде не работает. Дома у него оперативники изъяли измельченное вещество растительного происхождения. Заключение эксперта подтвердило, что это марихуана общей массой более 570 г. Наркотики хранились в трехлитровой банке.

Также милиционеры нашли наркосырье, приспособления для его просеивания и устройство для потребления наркотиков. Выяснилось, что для большего эффекта наркопотребитель добавлял в смесь грибы-поганки.

Мужчину задержали. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.-0-