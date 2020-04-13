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13 апреля 2020, 09:50

Житель Жлобинского района нашел на подворье склад боеприпасов

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобинского района нашел на подворье склад боеприпасов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сообщение по этому поводу поступило в оперативно-дежурную службу Жлобинского РОВД 11 апреля. Житель района рассказал, что выкапывал на даче яму и наткнулся на большой склад патронов.

Сотрудники милиции выехали на место. "Со слов хозяина, вначале он заметил несколько патронов, потом лопата ударила по железной коробке, внутри которой лежал большой заржавелый боекомплект", - уточнили в УВД.

Милиционеры достали из земли два покрытых коррозией металлических ящика. Всего было найдено 1034 патрона калибра 7,62 мм и 204 патрона калибра 9 мм. Они направлены на баллистическую экспертизу. Проводится проверка.-0-

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