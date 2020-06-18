Житель Жодино обманом оформлял онлайн-кредиты и присваивал ноутбуки и телефоны

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29-летний житель Жодино мошенническим путем завладел более Br118 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Мужчина обвиняется в том, что с апреля 2019 года по январь 2020-го обманом узнавал паспортные данные и пин-коды сим-карт мобильных телефонов своих знакомых и друзей, а затем оформлял на их имена через систему дистанционного обслуживания онлайн-кредиты в банке. Деньги переводил на находящиеся в его пользовании банковские карты и распоряжался ими по своему усмотрению. Всего обвиняемый получил 26 кредитов на общую сумму Br58 тыс.

Кроме того, под предлогом развития якобы созданной им фирмы, в которую обещал трудоустроить знакомых, обвиняемый просил их покупать для него в магазинах и салонах мобильных компаний ноутбуки и смартфоны в рассрочку и кредит, обещая погашать их досрочно. Однако выполнять обещания он не намеревался. Полученные мошенническим путем технику и телефоны продавал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Всего от противоправных действий жителя Жодино пострадало 17 граждан и три юридических лица, общая сумма ущерба составила более Br118 тыс.

В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся, причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Уголовное дело прокуратура Жодино направила в суд.-0-