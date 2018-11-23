Житель Жодино обвиняется в жестоком убийстве бывшей супруги

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Жодино, который обвиняется в жестоком убийстве бывшей супруги (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК). Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 4 июня в милицию поступило сообщение о том, что из квартиры одного из домов в Жодино слышны крики женщины. Когда правоохранители прибыли на место, квартира была закрыта на ключ изнутри, никаких звуков из нее не доносилось. Когда же входную дверь вскрыли, на балконе было обнаружено тело 66-летней хозяйки с признаками смерти криминального характера.

По подозрению в убийстве был задержан находившийся в квартире бывший супруг убитой женщины. "При сборе материалов следователи выяснили, что в 2017 году он был судим за истязание соседки. По решению суда он был ограничен в дееспособности из-за злоупотребления спиртным, дочь являлась его опекуном, - рассказала Татьяна Белоног. - На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания. Проводились проверки показаний на месте, допрашивались свидетели, получены результаты проведенных экспертами исследований по изъятым вещественным доказательствам. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, мужчина отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить".

В квартире фигурант проживал с бывшей супругой на протяжении многих лет. "Накануне утром она вернулась с дачи. Между ними произошел конфликт. Нетрезвый мужчина стал предъявлять претензии бывшей жене по поводу того, что та забрала часть денег, переданных ему дочерью. В результате ссоры он ударил ее несколько раз в голову молотком. В тот момент, когда женщина выбежала на балкон и кричала о помощи, фигурант нанес ей не менее 16 ударов ножом в жизненно важные органы. От множественных ранений она скончалась на месте", - сообщила Татьяна Белоног. Когда сотрудники милиции взломали дверь, он лежал на кровати и смотрел телевизор.

С начала предварительного расследования мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-