Житель Жодино приговорен к 3 годам колонии за поджог торгового киоска

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жодино поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, который поджег торговый киоск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В суде установлено, что молодой человек по предварительному сговору с другим фигурантом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, поздно вечером 5 декабря 2020 года прибыл к торговому киоску "Табакерка" вблизи жилого дома 32 по улице Фрунзе в Жодино. Затем мужчина облил киоск легковоспламеняющейся горючей смесью, которую заранее заготовил и разлил в четыре пластиковые бутылки, и поджег его спичками.

В результате возгорания повреждены роллета и лакокрасочное покрытие торгового объекта. Размер ущерба превысил Br340. Обвиняемый признал свою вину и возместил вред.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-