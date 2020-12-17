Житель Жодино выращивал в лесу марихуану

Фото УВД Минского облисполкома

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Жодинского ГОВД задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном производстве наркотического средства - марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома. Задержали 41-летнего мужчину в его доме. Во время обыска дома и гаража оперативники обнаружили более 300 г высушенной марихуаны. Запрещенное растение он хранил в различных местах и тайниках: в свертках, коробке из-под обуви. Кроме того, обнаружены семена конопли и приспособление для курения. Предварительно установлено, что подозреваемый в теплое время года выращивал растение в лесу в Смолевичском районе. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности жодинца.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!