1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Жодино вышел на акцию протеста, чтобы получить протоколы для политической эмиграции. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В Жодино 27 сентября за участие в протестном шествии был задержан 29-летний местный житель. На горожанина составили два протокола: нарушение порядка организации (проведения) массовых мероприятий и умышленное блокирование транспортных коммуникаций. Мужчина был одним из активных участников протеста, в том числе во время перекрытия проезжей части", - рассказали в МВД.

Выяснилось, что водитель электротележки совершил правонарушения специально: копии административных протоколов он собирался предоставить в посольство Польши для положительного решения вопроса о его политической эмиграции.-0-