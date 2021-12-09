Житель Жодино задержан за оскорбление в Telegram-канале сотрудника милиции

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили жителя Жодино, который оскорбил командира роты патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Мужчина 32 лет в одном из деструктивных Telegram-каналов под постом оставил оскорбительный комментарий в адрес правоохранителя. Свой поступок аргументировал тем, что находился под влиянием негативных эмоций. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности по линии ГАИ", - рассказали в ГУВД.

Следователями будет дана правовая оценка действиям задержанного. В настоящее время он проверяется на причастность к иным фактам противоправных посягательств в отношении сотрудников правоохранительных органов.-0-