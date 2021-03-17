17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителей 14 домов Борисовского района предупредили об ухудшении качества воды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"16 марта в 16.45 поступило сообщение о том, что специалисты "Борисовводоканала" при контрольных замерах выявили превышение ПДК (предельно допустимая концентрация. - Прим. БЕЛТА) по нефтепродуктам в воде артезианской скважины в деревне Замошье Борисовского района Минской области. Жители 14 частных жилых домов (32 человека) проинформированы о применении воды только для хозяйственно-бытовых нужд", - рассказали в пресс-службе.

В населенном пункте есть три колодца с водой соответствующего качества, организован подвоз питьевой воды. Выявляются причины ухудшения качества воды, чтобы устранить их.-0-