Жителей Витебска и Могилева привлекут к уголовной ответственности за сопротивление ГАИ

18 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Пешеход из Витебска и водитель из Могилева будут привлечены к уголовной ответственности за сопротивление сотрудникам ГАИ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Ночью 11 октября экипажем ГАИ при несении службы по надзору за безопасностью дорожного движения был остановлен находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний неработающий житель Витебска, который пересек проезжую часть дороги в неустановленном месте. При разбирательстве нарушитель повел себя агрессивно и оказал активное сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.364 УК за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Правовая оценка дана и поступку 18-летнего правонарушителя из Могилева. В ходе разбирательства он отказался выполнить законные требования сотрудников ГАИ выйти из автомобиля и проследовать к месту ведения административного процесса. Вместо этого он заблокировал дверь, а когда сотрудник ГАИ через открытое окно попытался ее разблокировать, водитель начал закрывать окно и зажал инспектору руку. Подручными средствами милиционеры вскрыли автомобиль и задержали правонарушителя.

Как выяснилось, молодой человек получил водительское удостоверение в июле текущего года и уже более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Теперь же его ожидает уголовная ответственность за противоправные действия в отношении сотрудников органов внутренних дел.-0-