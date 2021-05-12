Жители Чечни пытались пересечь госграницу с недействительными паспортами

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные в автодорожном пункте пропуска "Брест" иностранные граждане трижды пытались пересечь границу с пассажирами, документы которых были недействительными. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Во всех случаях нарушителями были уроженцы Чеченской Республики. Водители, проживающие в странах Европейского союза, подвозили в пункт пропуска земляков, не проверив их документы. У двоих россиян истекли сроки действия паспортов. Что касается третьего, то его паспорт вовсе принадлежал брату.

Гражданам России с недействительными документами грозит штраф в размере до 50 базовых величин за нарушение порядка пересечения границы. Жители стран Евросоюза, допустившие незаконный ввоз лиц в Республику Беларусь, будут оштрафованы на сумму до 20 базовых величин.-0-