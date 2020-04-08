Жители деревни в Гродненском районе помогли задержать нарушителя госграницы

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жители приграничной деревни в Гродненском районе помогли задержать нарушителя из Турции. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

О подозрительном человеке, направляющемся в сторону пункта пропуска "Брузги", пограничникам сообщили жители одной из деревень Гродненского района. В указанное место незамедлительно выехала тревожная группа. Мужчина был задержан при попытке преодолеть сигнализационный комплекс.

"Задержанным оказался гражданин Турции. Он прилетел в Беларусь с намерением дальше незаконным путем попасть в страны Евросоюза", - рассказала Надежда Масевич.

Правонарушитель доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс. За незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима иностранцу грозит депортация с запретом въезда в страну до 5 лет.

Гродненская пограничная группа напоминает, что сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства о государственной границе, можно по короткому номеру 145.-0-