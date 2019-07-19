Жители Гольшан спасли из горящей квартиры двух мужчин

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жители Гольшан в Ошмянском районе спасли из горящей квартиры двух мужчин, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 18 июля поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в агрогородке Гольшаны Ошмянского района. До прибытия спасателей неравнодушные граждане вывели из квартиры 55-летнего хозяина и его гостя 1957 года рождения, которого с отравлением продуктами горения госпитализировали. Огнем повреждены постельные принадлежности. Рассматриваемая причина пожара - неосторожность при курении.

Неосторожное курение также могло стать причиной пожара в агрогородке Руткевичи Щучинского района. Сообщение о том, что в этом населенном пункте горит трехкомнатная квартира на 1-м этаже двухэтажного дома, поступило около 18.00. Сотрудники МЧС спасли находившихся там мужчин 1967 и 1970 годов рождения. Последний с ожогами госпитализирован. Из квартир, расположенных выше, были эвакуированы 3 человека. В результате пожара повреждена мебель и имущество в одной комнате, закопчены стены и потолок.-0-