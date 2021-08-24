Жители Гомеля и Рогачева нашли охотничьи ружья и сдали их в милицию

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24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жители Гомеля и Рогачева при наведении порядка в помещениях нашли охотничьи ружья и добровольно сдали их в милицию, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.17 августа в оперативно-дежурную службу Советского РОВД Гомеля обратился гомельчанин. Он рассказал, что нашел ружье и хотел бы сдать его в милицию. Как выяснилось, у мужчины умер отец. Наводя порядок в гараже, житель областного центра обнаружил в шкафчике приклад со стволом охотничьего ружья и позвонил правоохранителям.Так же поступила и жительница Рогачева. В октябре прошлого года она приобрела в райцентре дом. Летом этого года решила разобрать старый сарай во дворе. На чердаке ее ожидал "сюрприз" - ржавое охотничье ружье. Женщина набрала 102 и сообщила о находке.В обоих случаях люди освобождены от административной ответственности - они добровольно сдали оружие.Совсем другой финал ожидает 50-летнего жителя деревни Велетин Хойникского района. 19 августа сотрудники управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД нашли в доме сельчанина охотничье двуствольное ружье, три банки с порохом и 13 патронов к нему. Проводится экспертиза изъятого. "К административной ответственности мужчина будет привлечен однозначно. После результатов экспертизы есть большая вероятность возбуждения еще и уголовного дела", - отметили в УВД.19 августа уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ возбуждено на 25-летнего гомельчанина. В конце июня оперативники уголовного розыска Чечерского РОВД совместно с сотрудниками Гомельской пограничной группы в Чечерске при обыске помещения, где живет мать мужчины, нашли обрез охотничьего ружья ИЖ-18 16 калибра и заряд тротила около 100 г. Экспертиза подтвердила: бризантное вещество пригодно для производства взрыва, а обрез - для выстрелов.В том, что хранить оружие дома, да еще без официальной регистрации себе дороже, убедился и житель Озаричей Калинковичского района. 18 августа мужчина достал припрятанное охотничье ружье ИЖ-17 и решил его почистить. Есть ли патроны в стволе - не проверил. Результат - случайный выстрел в лицо и огнестрельное ранение нижней челюсти, верхней губы и носа. Разрешения на хранение и ношение указанного оружия у сельчанина не было.Следственно-оперативная группа изъяла ружье, а также 32 охотничьих патрона 16 калибра, гильзы охотничьих патронов различного калибра, три банки пороха. Вопрос о привлечении мужчины к административной и, возможно, уголовной ответственности будет решаться после экспертизы.В управлении охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома напомнили: человек, добровольно сдавший незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождается от административной и уголовной ответственности.В то же время за незаконные изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройство грозит лишение свободы до 7 лет (по ч.2 ст.295 УК). Незаконные действия в отношения охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия наказываются лишением свободы до 5 лет, в отношении газового, пневматического или метательного оружия - до 3 лет."Чтобы не повторять ошибки других, спокойно себя чувствовать, поспешите в отдел милиции и сдайте залежавшийся ствол, взрывчатые вещества или боеприпасы", - заключили в УВД.-0-