Жители Гомельского района везли похищенных с фермы телят в легковушке

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С фермы одного из сельхозпредприятий Добрушского района похитили двух телят, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

1 мая примерно в 1.30 экипаж сотрудников ДПС ГАИ УВД на улице Лазурной областного центра остановил ВАЗ. За рулем легковушки была девушка 1991 года рождения, не имеющая права управления транспортным средством. В автомобиле находились еще два пассажира. Все трое оказались жителями Гомельского района. При осмотре салона милиционеры обнаружили на заднем сидении под покрывалом двух телят.

Для разбирательства водителя и пассажиров доставили в ОВД. Возбуждено уголовное дело.-0-