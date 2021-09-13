Жители пяти регионов Брестской области обратились к медикам с отравлением грибами

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители пяти регионов Брестской области обратились в августе за помощью к медикам, отравившись грибами. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области разгар сезона тихой охоты, регистрируются и случаи отравления грибами. Только в августе за помощью к медикам обратились жители Бреста, Пинска, Ивановского, Березовского и Барановичского районов. По словам пострадавших, они ели польские грибы, грузди или "неизвестные, но вроде съедобные".

Например, в Барановичах в больницу попала 75-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ела свинушки и какие-то другие грибы. Собрала их у подъезда своего дома, один раз отварила и приготовила потом суп. Вскоре после еды женщине стало плохо. Усугубили ее состояние хронические заболевания. Второй пострадавший намеренно употреблял мухоморы. В лесу съел один сырой, а дома пил отвар из этих ядовитых грибов.

Специалисты обращают внимание, следует собирать только известные съедобные грибы. При признаках отравления нужно срочно обращаться за медицинской помощью. До приезда врача больному нужно очистить желудок (дать выпить литр воды и вызвать рвоту) и обеспечить постельный режим.-0-