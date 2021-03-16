Жители Полоцка и Несвижа предоставили в столичные госорганы подложные документы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы установили лиц, которые использовали подложные документы для предоставления в государственные органы и иные организации. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"24-летний житель Полоцка изготовил подложную справку о доходах и предоставил ее в столичную организацию для получения автомашины в лизинг. В другом случае директор столичного ООО и неработающий 34-летний житель Несвижа использовали подложные договоры купли-продажи на автомашины для постановки их на учет в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома. С этой же целью подложный договор купли-продажи на автомашину "Фольксваген Поло" предоставил и 33-летний специалист по маркетингу", - рассказали в ГУВД.

Материалы проверок по этим фактам переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям лиц, изготовивших и предоставивших в государственные органы и иные организации подложные документы, дана правовая оценка.

"Напоминаем, что в соответствии с ч.1 ст.380 УК подделка удостоверения или иного официального документа либо использование заведомо подложного документа влекут за собой максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, влекут за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - отметили правоохранители.-0-