Жители Заславля расклеивали листовки с оскорблениями в адрес Президента - расследование завершено

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об оскорблении главы государства. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"Следствием установлено, что 46-летняя женщина и 49-летний мужчина в ночь с 26 на 27 февраля текущего года разместили на дверях подъездов многоэтажных домов в Заславле листовки с изображениями и надписями, унижающими честь и достоинство Президента Беларуси. Из материалов дела следует, что обвиняемые познакомились после августа 2020 года. В день совершения преступления они встретились и решили расклеить листовки на дверях подъездов. Около одного из домов они были задержаны", - рассказали в СК.

Следователем допрошены обвиняемые и свидетели, проведены очные ставки и осмотры предметов. Один из них впоследствии пояснил, что раскаивается в содеянном и, возможно, не до конца понимал последствия своих действий. В ходе личного обыска у задержанных было изъято в общей сложности почти 450 листовок, аналогичных наклеенным на подъездах, а также более 50 наклеек с бело-красно-белыми флагами и клей. Листовки и наклейки также изъяты и по месту жительства женщины.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента) УК Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-