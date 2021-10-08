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08 октября 2021, 10:31

Жителя Барановичей будут судить за мошенничество в особо крупном размере

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 37-летнего местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Мужчина ранее был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и торговал овощами и фруктами на одном из городских рынков. Фактически с конца 2017 года свою деятельность в качестве ИП он уже не осуществлял, так как бизнес не приносил дохода.

По данным следствия, в августе 2016 года обвиняемый одолжил у знакомого под расписку $5 тыс. на развитие бизнеса. Однако взятые на себя обязательства не выполнил и долг в срок не вернул. Более того, в октябре 2017 года под тем же предлогом он снова обратился к потерпевшему, попросив взаймы Br25 тыс. У мужчины таких денег не было, и он попросил свою соседку также поучаствовать в развитии бизнеса его знакомого. Все деньги "бизнесмен" потратил на собственные нужды, в том числе большую часть суммы проиграл в игорных заведениях, которые часто посещал.

Всего он задолжал своим знакомым около Br90 тыс. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Обвиняемого взяли под домашний арест. В ходе предварительного следствия фигурант частично возместил ущерб потерпевшим. Для этого продал автомобиль, а также просил помощи у родителей.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

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Теги
Барановичи Брестская область мошенничество Следственный комитет
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