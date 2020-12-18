Жителя Барановичей обвиняют в мошенничестве на Br38 тыс.

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области передала в суд Барановичского района и города Барановичи уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в многоэпизодном мошенничестве в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Будучи учредителем и директором частной фирмы, а также используя статус отца как индивидуального предпринимателя, фигурант обманом завладел деньгами 44 покупателей на сумму более Br38 тыс. В частности, мужчина убеждал покупателей вносить стопроцентную предварительную плату за реализуемые им строительные материалы: напольные покрытия, металлопрофиль и другие. За это он якобы был готов предоставить значительную скидку на товар и доставить его в кратчайшие сроки. На самом же деле полученные деньги тратил на погашение долгов и кредитов в банках, оплату аренды торговых объектов и коммунальных услуг фирмы.

Во время предварительного расследования обвиняемый частично возместил причиненный ущерб - около Br5 тыс.

После изучения материалов дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.1 и ч.3 ст.209 УК.-0-