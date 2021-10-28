Жителя Барановичей осудили на три года колонии за мошенничество

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил ранее не судимый 37-летний местный житель. С 2016 по 2020 год мужчина одалживал деньги под предлогом развития бизнеса, не собираясь при этом выполнять взятые на себя обязательства. Деньги он использовал по своему усмотрению. Потерпевшими по делу признаны трое граждан, общий долг которым превысил Br88,3 тыс.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого, суд признал наличие на иждивении у него троих малолетних детей, частичное возмещение материального вреда и чистосердечное раскаяние.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.209 (завладение имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В пользу потерпевшего с него взыскано Br41,5 тыс. в качестве возмещения материального ущерба. Кроме того, он обязан уплатить штраф в доход государства в размере 50 базовых величин на сумму Br1,4 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-