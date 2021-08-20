Жителя Барановичей подозревают в мошенничестве на Br88,5 тыс.

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20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Барановичей подозревают в мошенничестве на крупную сумму денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.В милицию обратились несколько жителей Барановичей и Барановичского района. В заявлениях они написали, что из-за обмана лишились денег. Пострадавшие давали в долг 37-летнему мужчине, но обратно своих кровных так и не получили."Во всех случаях он придерживался одного алгоритма действий: выбирал жертву, знакомился с ней, входил в доверие. Во время общения рассказывал о своем прибыльном деле, а потом просил какую-то сумму в долг для увеличения товарооборота. Отзывчивые знакомые не отказывали в помощи и давали деньги в валюте", - рассказали подробности в УВД.Слова фигуранта не вызывали у людей сомнений, поскольку он писал расписку о возврате долга с процентами. Первое время он возвращал обещанные деньги с причитающейся надбавкой. Позже стал просить большие суммы, а затем исчезал, меняя номер телефона. Таким способом мужчина завладел почти Br88,5 тыс.Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.-0-