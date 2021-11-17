Жителя Барановичей приговорили к 3 годам "химии" за оскорбления главы государства и клевету на судью

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Несвижского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Барановичей, которому вменено публичные оскорбления главы государства и иных представителей власти, клевету на судью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

На суде выяснили, что обвиняемый с августа по декабрь 2020 года разместил на персональной странице в социальной сети "Одноклассники" выраженную в неприличной форме информацию, которая по своему содержанию унижала честь и достоинство главы государства.

Кроме того, на этой же странице он разместил сообщение, в котором были порочащие сведения и обвинения в тяжком преступлении в отношении сотрудников ОВД и судьи. Мужчина также опубликовал оскорбление в адрес правоохранителя с явно негативной оценкой его законной деятельности.

На судебном заседании фигурант признал вину в полном объеме и раскаялся.

В итоге обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

В счет возмещения морального вреда с обвиняемого в пользу одного из потерпевших взыскана Br1 тыс.

Приговор суда вступил в законную силу.-0-